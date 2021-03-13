Bakan Kasapoğlu, 21 milyon TL'ye mal olan Emet KYK Yurdu’nun açılışını gerçekleştirdi

-Bakan Karşılama Görüntüleri

-Bakan Kasapoğlu Konuşması ve Açılış

-Havai Fişek gösteri görüntüleri

-Esnaf ziyaretinden görüntüler



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya'nın Emet ilçesinde yapımı tamamlanan KYK Yurdu'nun açılışına katıldı.

Bir dizi etkinlik için Kütahya’da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kütahya’nın Emet ilçesinde 21 milyon TL’ye mal olan 536 öğrenci kapasiteli Emet KYK yurdunun açılışını gerçekleştirdi. Emet ilçesinde düzenlenen açılış törenlerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti Kütahya Milletvekilleri, İshak Gazel, Ahmet Tan ve Ceyda Çetin Erenler, Kütahya Valisi Ali Çelik, Kütahya Belediye Başkanı Prof.Dr. Alim Işık, AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet Kaymakamı Hasan Çiçek, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, Emet AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner ve yönetim kurulu üyeleri, Tavşanlı Belediye Başkanı Mustafa Güler, Hisarcık Belediye Başkanı Fatih Çalışkan, Hisarcık AK Parti İlçe Başkanı Ali Var, parti teşkilat mensupları ve muhtarlar katıldı.

Bir yandan yeni projelerin temellerini atarken diğer yandan bitirilen hizmetlerin açılışlarını gerçekleştirdikleri belirten Bakan Kasapoğlu, ''Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet felsefemiz bu. Bir yandan yeni projeler üretiyor, diğer yandan tamamlanan projelerimizi hizmete sunuyoruz. Yurtlarımız odaları dört dörtlük. Lüks otellerle yarışır seviyede. Görmüş olduğunuz bu yurdumuz gençlerimiz için muhteşem bir hizmet yuvası olacak. Türkiye’nin her yerinden Emet'e gelecek gençlerimizin yuvası, ailesi bu yurdumuz olacak. Onlar için bu yurt ikinci bir üniversitesi olacak. Emet ve değerli Emet halkımız içinde bu yurt ayrı bir heyecan olacak. Emet halkımızda öğrencilerimizi misafir edecekler. Gençlerimiz bizim en kıymetlilerimiz. Hizmetlerin en iyilerine layıklar. Rabbim yarınlarımızı aydınlık kılsın. Buradan mezun olacak gençlerimizle inşallah yarınlarımız daha aydın olacak. Yurdumuz Kütahya'mız ve Emet'imiz için hayırlı olsun“ dedi.

Daha sonra bakan Kasapoğlu Kütahya Milletvekilleri ile birlikte kurdele keserken, ilçenin en yüksek noktasında havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.

Açılış sonrası Emet ilçesinde esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Bakan Kasapoğlu’na Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan ve AK Parti Emet İlçe Başkanı Süleyman Ciner tarafından Emet Kadın Kooperatifi EMKO ürünü çini vazo, bor madeni ve Emet Milli Mücadele kitabı takdim edildi.



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