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11 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren çalışmalarını yerinde inceledi

Bakan Karaismailoğlu, Yüksek Hızlı Tren çalışmalarını yerinde inceledi

Bakan Adil Karaismailoğlu Tünel İncelemeleri

( ANKARA ) ANKARA

Test Sürüşü 


- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale’de ve Ankara’da devam eden Yüksek Hızlı Tren çalışmalarına ilişkin inceleme yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara’yı Sivas’a bağlayacak olan Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesine ilişkin çalışmaları yerinde inceledi. Ankara’dan Kırıkkale’nin Balışeyh ilçesinde bulunan istasyona test sürüşü yapan tren ile beraber gelen Bakan Karaismailoğlu daha sonrasında buradan ayrılarak Hisarköy’de bulunan T-15 şantiyesine geçti. Tünel çalışmalarıyla ilgili şantiye görevlilerinden bilgi aldıktan sonra ise Ankara’nın Kayaş ilçesinde bulunan şantiyeye geçen Bakan Karaismailoğlu burada da görevlilerle istişarelerde bulundu. (Mİ-
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