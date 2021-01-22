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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Gül Gaziantep Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

Bakan Karaismailoğlu ve Bakan Gül Gaziantep Havalimanı inşaatında incelemelerde bulundu

bakanların inşaat alanında inceleme yapması ve yetkililerden bilgi alması

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

İnşaat Alanı Apron 


- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ve apron inşaat alanında incelemelerde bulundu.Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yapımı devam eden Gaziantep Havalimanı yeni terminal binası ve apron inşaat alanında incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmaların son durumu hakkında bilgi aldı.Haziran ayında bitirilmesi talimatıİnşaat çalışmalarında şu ana kadar gelinen aşamalar ve devam edecek olan çalışmalar hakkında brifing alan Bakan Karaismailoğlu, inşaatın Haziran ayında bitirilmesine yönelik talimat verdi. İnşaat alanı yetkilileri ise çalışmaların yüzde 70'inin tamamlandığını ve Haziran ayında inşaatı bitirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

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