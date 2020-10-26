Bakan Karaismailoğlu: “Uzay vatan’da, daha çok söz sahibi olacağız”

-Bakan Karaismailoğlu ile protokolden detay

-Bakan Karaismailoğlu konuşma



( AFYON KARAHİSAR) -- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nda uzaya fırlatılacak uydular ile ilgili önemli açıklama:- “ İlk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı 2022 yılında uzaya gönderiyoruz- “ Türksat 5A’yı kasım ayı sonunda gönderiyoruz” AFYON KARAHİSAR



- Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin fırlatacağı uydular ile uzay vatanda daha çok söz sahibi olacağını ifade ederek, “Allah’ın izniyle Türksat 5A’yı kasım ayı sonunda TÜRKSAT 5B’yi 2021 yılının ikinci çeyreğinde, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı da 2022 yılında uzaya gönderiyoruz. Böylece ‘uzay vatan’da, daha çok söz sahibi olacağız” dedi.

Bakan Karaismailoğlu temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar’a geldi. Valilik, belediye ve partisinin il başkanlığını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu ardından belediye başkanları ile bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan Bakan Karaismailoğlu, 2003 yılından bu yana geçen 18 yılda Türkiye’nin ulaşım ve haberleşme yatırımları için tam 907 milyar 200 milyon liralık yatırım yaptıklarını kaydetti.

2003 yılında karayollarındaki 6 bin 100 kilometrelik bölünmüş yol uzunluğunu, 2020’de 27 bin 700 kilometreye çıkardıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, “26 havalimanımızı, bugün 56’ya çıkardık. 81 ülkeye yapılan uçuş rota sayısını, bugün 173 ülkeye çıkardık. Sadece yol, havalimanı yapmadık. Uzaydaki haberleşme uydularımızı da artırıyoruz. Allah’ın izniyle Türksat 5A’yı kasım ayı sonunda, Türksat 5B’yi 2021 yılının ikinci çeyreğinde, ilk yerli ve milli haberleşme uydumuz TÜRKSAT 6A’yı da 2022 yılında uzaya gönderiyoruz. Böylece ‘uzay vatan’da, daha çok söz sahibi olacağız” dedi.

“Bin 213 kilometre YHT hattımız var” 2003 yılında Türkiye’de Yüksek Hızlı Demiryolu (YHT) olmadığını ancak 2020 yılında bin 213 kilometre YHT hattı olduğunu hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “2009 yılında Ankara-Eskişehir hattı ile başladığımız YHT seferlerine, 2011’de Ankara-Konya ile devam ettik. 2014’te Eskişehir-Pendik, 2019’da da Marmaray Projesi ile Gebze-Halkalı arasında YHT demiryolu hattımızı tamamladık. 2020 yılına kadar Ankara-Eskişehir hattında 16,6 milyon, Ankara-Konya hattında 13,3 milyon, Konya-İstanbul hattında da 3,5 milyon yolcu taşıdık. Yıllık ortalama yolcu sayımız 44,8 milyonu geçmektedir. Türkiye’de demiryolu ile taşınan yük miktarında da 2020 yılında 30 milyon tona ulaşırken 2023 hedefimiz 45 milyon ton, 2028 hedefimizi de 150 milyon ton olarak belirledik” diye konuştu.

“Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 15 milyar dolara çıkarma hedefindeyiz” Türkiye’nin, demiryolunda Çin-Londra arasındaki orta kuşak ipek demiryolu hattının önemli bir geçiş noktasında yer aldığını dile geitren Bakan Karaismailoğlu açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Bu hat üzerindeki Bakü-Tiflis-Kars demiryolumuz, 2023 yılına kadar Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ticaret hacminin 4,4 milyar dolardan, 15 milyar dolara çıkarma hedefimize önemli katkı sağlayacaktır. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim, Osmangazi ve 1915 Çanakkale Köprümüz ile birlikte, İstanbul-İzmir Otoyolumuz ülkemizin prestij projeleridir. Geçtiğimiz hafta 21-24 Ekim tarihlerinde İstanbul’un tarihi Sirkeci Gar’ında düzenlediğimiz ‘Türk Demiryolu Zirvesi’nde de ifade ettiğim gibi her alanda olduğu gibi Türkiye’nin demiryolları reformunu da ‘biz’ başlattık.” Kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Vali Gökmen Çiçek, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri, belediye başkanları ve kurum müdürleri katıldı.

(GC-



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