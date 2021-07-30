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( ANTALYA ) Bakan Karaismailoğlu: "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme anlamında sıkıntı yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz" ANTALYA



- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yaptı.

