( ANTALYA ) Bakan Karaismailoğlu: "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme anlamında sıkıntı yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz" ANTALYA
- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yaptı.
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