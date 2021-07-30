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Bakan Karaismailoğlu: 'Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme anlamında sıkıntı yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz'
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30 Temmuz 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu: 'Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme anlamında sıkıntı yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz'

Bakan Karaismailoğlu: 'Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme anlamında sıkıntı yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz'

Karaismailoğlu'nun açıklamaları

Yangın Demirli Allah 

-konuşmalar
-detaylar

( ANTALYA ) Bakan Karaismailoğlu: "Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ulaştırma ve haberleşme anlamında sıkıntı yok. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. İnşallah bu sıkıntıların üstesinden geleceğiz" ANTALYA

- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yaptı.
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