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30 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Bakan Karaismailoğlu: 'İzmir depremiyle ilgili ulaşım ve iletişimde sorun yok'

Bakan Karaismailoğlu: 'İzmir depremiyle ilgili ulaşım ve iletişimde sorun yok'

Bakanın yollarda incelemesi

Deprem Bakanlık Allah 

-Tünellerde çalışan görevliler
-Tünellerden detaylar
-Bakan açıklama

( KAHRAMANMARAŞ ) Bakan Karaismailoğlu: "İzmir depremiyle ilgili ulaşım ve iletişimde sorun yok" KAHRAMANMARAŞ

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir’de meydana gelen depremle ilgili, “Ulaşım ve iletişim açısından her hangi bir sıkıntı yok” dedi.
Kahramanmaraş-Göksun arası yapımı tamamlanan 11 adet tünelin tamamlanmasının ardından çalışmaları yerinde inceleyen Bakan Karaismailoğlu, tünel ve yol çalışmalarında görev yapan personelle buluştuktan sonra yetkililerden bilgi aldı. Bakan Karaismailoğlu, İzmir’deki depremle ilgili ulaşım ve iletişim açısından her hangi bir sorunun olmadığını belirterek, “İzmir’de üzücü bir olay meydana geldi ve onunla ilgili her türlü irtibatları sağladık. Gerekli bilgileri alıyoruz ve yakından takip ediyoruz. Ulaşım ve iletişim açısından her hangi bir sıkıntı yok. İnşallah en az hasarla atlatacağımız bir deprem olur. Biz bakanlığımız ve diğer bakanlıklar olarak konunun tamamen üzerindeyiz. Sürekli takip ve müdahale ediyoruz” diye konuştu.

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