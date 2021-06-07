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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti

Bakan Gül ve yeni HSK üyeleri Anıtkabir’i ziyaret etti

Bakan Gül ve HSK üyelerinin Anıtkabir ziyareti

Tarafsızlık Yargı Sistemi Saygı Duruşu Kabir Ziyareti Bağımsızlık 

-Bakan Gül'in deftere yazdıklarını okuması
-Genel ve Detay

( ANKARA ) ANKARA

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) yeni üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Aslanlı Yol’da yürüdükten sonra Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakan heyet, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli kulesine geçti. Anıtkabir Özel Defter’ini imzalayan Adalet Bakanı ve HSK Başkanı Gül, HSK’nın yeni kurulunun ülke ve millet adına hayırlı olmasını diledi. Bakan Gül, Özel Defter’e şunları yazdı: “Aziz Atatürk, Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun yeni döneminin ilk günü vesilesiyle huzurunuzda bulunuyoruz. Emanetiniz olan Cumhuriyetimizin 100. yılına milletçe emin adımlarla yürürken, aziz milletimiz adına karar veren yargının bağımsızlık ve tarafsızlık vasıflarına özenle sahip çıkıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti bağımsız ve tarafsız yargı sistemi hukukun üstünlüğüne inanan adalet teşkilatı ve insan haklarına dayalı hukuk düzeni ile muasır medeniyetleri, üzerine çıkma hedefine emin adımlarla yürümektedir. Bu düşüncelerle, zat-ı aliniz ve adalet dağıtma yolunda hayatını kaybeden şehit yargı mensuplarımızı rahmet anıyor, Hakimler ve Savcılar Kurulu’muzun ülkemiz ve milletimiz için hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyorum. Ruhunuz şad olsun” Anıtkabir’i ziyaret edenler arasında HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, HSK üyeleri Mehmet Akif Ekinci, Hamit Kocabey, Ergun Şahin, Ömür Topaç, Aysel Demirel, Sinan Esen, Cumhur Şahin, Bilal Temel, İbrahim Kolcu, Ömer Faruk Yıldırım, Adalet Bakan Yardımcısı ve HSK üyesi Hasan Yılmaz yer aldı.
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