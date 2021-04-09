Bakan Fatih Dönmez: “2 milyon 500 bin metrekare tek çizgi altında”

-Bakan ile Rektörün alanı gezmesi

-Bakan ile rektör diyalog

-Bakan fidan dikme

-detay



( İSTANBUL )- Bakan Dönmez: “Hedefimiz enerjiyi yüzde 15 daha verimli kullanmak”- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: “Farklı sektörden kuruluşlara destekler artacak” İSTANBUL



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında Enerji Verimliliği Kapsamında Ulusal ve Uluslararası Projelerin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği Protokolü, üniversitenin Maltepe'de inşa edilen Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi'nde imzalandı. Bakan Fatih Dönmez program sonrası yaptığı açıklamada 4 yılda enerji verimliliği için 4,8 milyar dolar yatırım yapıldığını belirterek, “Geçen yıl 635 milyon dolar enerji verimliliği yatırımı yaptık ve 158 milyon dolar tasarruf sağladık” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Marmara Üniversitesi Rektörlüğü arasında enerji verimliliği kapsamında ‘Ulusal ve Uluslararası Projelerin Geliştirilmesine Yönelik İş Birliği ve Protokolü’ imzalandı. Gerçekleştirilen imza törenine Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Erol Özvar katılım sağladı. İmza töreni sonrası Rektör Özvar, Bakan Dönmez’e külliye alanını gezdirerek çalışmaların gidişatı hakkında bilgi verirken, Bakan Dönmez külliye alanında bulunan ormanlık alana giderek hatıra fidanı dikti.İmza töreni sonrası konuşan Bakan Dönmez, “Protokolun kapsamı ulusal ve uluslararası fonlardan yararlanmaya yönelik çalışmalarla proje yazılım ve yönetim tecrübesinin, becerisinin geliştirilmesine amaçlıyoruz. Yine bu kapsamda ortak projeleri geliştireceğiz. Organizasyonlar düzenlenecek. Son 5 yılda 4,8 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Enerji verimliliği alanında kamu ve özel alanlarda yaptığımız yatırım tutarı bu. Buna karşılık elde edilen tasarruf 1.2 milyar dolar bu alana yatırım yaptığınızda hemen karşılığını görmeye başlıyorsunuz. Geçtiğimiz yıl özelinde bu rakamları verecek olursak, 635 milyon dolarlık bir yatırım söz konusu iken tasarrufta 158 milyon dolar seviyelerinde” diye konuştu.

“2 milyon 500 bin metrekare tek çizgi altında”İmza töreni sonrası açıklamalarda bulunan Bakan Fatih Dönmez, “Ülkemizin köprü üniversitelerinde Marmara Üniversitesi İstanbul'un çeşitli semtlerinde hizmet veren üniversitemiz Maltepe'de içinde bulunduğumuz bu alanda da hizmet vermeye başlayacak. Biraz önce sayın rektörümüzden de yetkililerden de brifingleri aldık. 2 milyon 500 bin metrekarelik tek çizgi altında belki Türkiye'nin en büyük yerleşkelerinde yeni adıyla üyelerinden birisi olacak. Burada bu projeye destek veren hamilik yapan sayın cumhurbaşkanımıza özellikle teşekkür etmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi bu üniversitenin mezunlarından birisi de Sayın Cumhurbaşkanımız bir vefa örneği olarak da bu yerleşkeye Recep Tayyip Erdoğan külliyesi adını verdiler” dedi.

“Hedefimiz enerjiyi yüzde 15 daha verimli kullanmak”Yapıların kalite yönüne değinen Bakan Dönmez, “Özellikle tabii son yıllarda biliyorsunuz bina kalitesinde ciddi iyileşmeler söz konusu bunu da kamu binaları eğitim binaları başta olmak üzere birçok alanda görebiliyoruz. Bizim için olmazsa olmazlardan birisi enerjinin verimli kullanılması. Bunun içinde bu binalar daha projelendirmede aşamasındayken güvenlik kriterleri dikkate alınması son derece önemli. Burada yeşil bir külliye göreceğiz. Bu sayede tükettiği enerji yenilenebilir enerji kaynaklarından üretecekler. Enerji verimliliği konusunda özel ve kamu binalarında bizim geçtiğimiz yıl hedeflediğimiz ve cumhurbaşkanlığı programına da yerleştirdiğiniz bir hedef var. Bu hedefimiz yüzde 15 enerjiyi daha verimli kullanma hedefi. Bu kapsamda kamu binalarımız eğitim kurumlarımız ve yerel yönetimlerin binaları dahil bu yüzde 15'i hedefi tutturmak için çeşitli projeler yapıyorlar. Bizde bakanlık olarak bu projelere destek veriyoruz.” dedi.

“Farklı sektörden kuruluşlara destekler artacak”Farklı sektörden işletmelere yönelik desteklerin arttırılacağını belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, “Verimliliğin artırılmasına dönük desteklerimiz de artarak devam ediyor. Daha önce özellikle sanayi sektörüne imalat sektörüne 300 bin lira olan desteğimizi bir buçuk milyon liraya arttırmıştık. Nisan 2020 itibariyle de bu alanda verilen desteklenen proje sayısı 325 e toplam destek miktarı da 43 milyon liraya ulaştı. Son ekonomi reform paketinde biliyorsun Sayın Cumhurbaşkanımız açıkladı.

Bu verimlilik artırıcı proje kapsamı genişletilecek sadece sanayi kurumlarıyla kuruluşlar ile sınırlı kalmayacak ticari binalar enerji sektörü hizmet sektörü ve tarım tesislerini de içerecek şekilde yeniden düzenlenecek” dedi.





loading...