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Bakan Ersoy, Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Bakan Ersoy, Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti

Bakan Ersoy, Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti

-Bakan Ersoy ve protokole müzenin tanıtılması

( BALIKESİR ) Bakan Ersoy Kuvayı Milliye Müzesini ziyaret etti BALIKESİR

Hatıra Fotoğrafı Mumya 


- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Balıkesir'de ilk ziyaretini Kuvayı-yı Milliye Müzesini ziyaret etti. Bakan Ersoy ve protokole Müze Müdürü Aytekin Yılmaz müze hakkında bilgiler verdi. Bakan Ersoy Müze girişinde ilk olarak Mustafa Kemal Atatürk ve eşi Latife Hanımın mumyadan yapılan odasını ziyaret ederek, müzede bulunan eserlerin tanıtımına katıldı.
Bakan Ersoy'a ziyaret esnasında Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ve AK Parti Balıkesir Milletvekilleri ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve protokol üyeleri eşlik ettiler. Bakan Ersoy ve protokol üyeleri Kuva-yı Milliye müzesi önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra, Yeni müze binası olması düşünülen Eski Balıkesir Lisesini ziyaret ederek, yeni müze hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bakan Ersoy ziyaretleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmek üzere hareket etti. (HK-BD
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