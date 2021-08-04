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Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti
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4 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti

Bakan Ersoy, Aslanlı Çeşme'den su içti

Ersoy'un müzede incelemelerde bulunması ve bilgi alması

Su Ziyaretçiler 

-Ersoy'un çeşmeden su içmesi
-Detaylar

( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR

- Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. yıldönümü etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Müzesini gezen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aslanlı Çeşmeden su içti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 750. Yıldönümü Anma Etkinlikleri kapsamında Hacı Bektaş Veli Müzesi'ni ziyaret etti. Burada müze hakkında yetkililerden bilgiler alan Bakan Ersoy, ziyaretçilerle de bir süre sohbet etti. Ersoy, müze içerisinde bulunan Aslanlı Çeşme'den de su içti.
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