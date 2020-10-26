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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Ersoy 5 bin yıllık Tuz Mağarasını gezdi

Bakan Ersoy 5 bin yıllık Tuz Mağarasını gezdi

Trenin gelişi ve Bakan Ersoy'un karşılanması

Hatıra Fotoğrafı 

-Bakan Ersoy'un mağarada incelemeleri
-Hediye verilmesi ve detaylar

( ÇANKIRI ) -- Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy Çankırı'da ÇANKIRI

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çankırı'da bulunan 5 bin yıllık Tuz Mağarasını gezdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, eski Ankara Garı'nda Karaelmas Ekspres Trenini inceledikten sonra demiryolu ile Çankırı'ya geldi. Çankırı Tren Garında Bakan Ersoy'u Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, AK Parti İl Başkanı Abdulkadir Çelik ve ilgililer karşıladı. Kara yolu ile 5 bin yıllık Tuz Mağarasına geçen Bakan Ersoy, burada incelemelerde bulundu. Yer altı şehri olan Tuz Mağarası hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy, heykel ve diğer eserleri inceledi. Bakan Ersoy ve beraberindekiler burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaelmas Ekspresiyle hat boyunca incelemelerde bulunacak. (KA
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