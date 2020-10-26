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26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Ersoy 5 bin 500 yıllık Antik kenti incelemesi -

- Bakan Ersoy 5 bin 500 yıllık Antik kenti incelemesi -

Antik kentten ve figürlerden görüntü

Polis Güzergah Napoli 

-Bakan Ersoy'Un gelişi ve kazı başkanından bilgiler alması
-İncemelerden görüntü
-Klise B alanında incelemesi
-Tren garından görüntü
-Karabük'te karşılanması
-Safranbolu'dan incelemesi
-Yemekten görüntü

( KARABÜK ) - Bakan Ersoy 5 bin 500 yıllık Antik kenti incelemesi- KARABÜK

- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Karaelmas Ekspresi treni ile çıktığı yolculuğun son durağından 5 bin 500 yıllık Hadrianaupolis Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş. tarafından Ankara-Zonguldak hattında yeniden faaliyet göstermesi planlanan Karaelmas Ekspresi’yle Ankara’dan Karabük’e yaptığı yolculuğunda Eskipazar ilçesindeki 'Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan 5 bin 500 yıllık Hadrianapolis Antik Kentinde incelemelerde bulundu. Sabah saatlerinde Ankara’dan çıktığı yolculukta Kalecik Kütüphanesi ve Kalecik Kültür Merkezi'nin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Çankırı ve Çerkeş ilçesinde yaptığı ziyaretlerle sürdürdü. Karaelmas Ekspresi güzergahı boyunca bulunan önemli kültür noktalarını gezerek incelemelerde bulunan Ersoy, ziyaretinin son durağında Eskipazar ilçesinde kazı çalışmaları devam eden ' Karadeniz'in Zeugması' olarak adlandırılan 5 bin 500 yıllık Hadrianapolis Antik Kentinde ki kazı alanlarını inceleyerek kazı başkanı Ersin Çelikbaş'tan bilgi aldı. Akşam saatlerinde geldiği kazı alanında bilgiler alan Bakan Ersoy ve beraberindeki heyet daha sonra Klise B olarak adlandırılan alanda incemelerde bulunduktan sonra yine aynı tren ile Karabük’e geçti. Buradan Safranbolu ilçesine geçen Ersoy, tarihi ilçede Hıdırlık tepesinde Osmanlı Kültürünün yansıyan Safranbolu’yu inceledi. Karabük Valisi tarafından Safranbolu ilçesinde onuruna verilen yemeğe katılan Bakan Ersoy'a burada çeşitli hediyeler takdim edildi. Bakan Ersoy’a Karabük ziyareti sırasında Karabük Valisi Fuat Gürel, AK Parti Milletvekilleri Cumhur Ünal, Niyazi Güneş, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile protokol üyeleri eşlik etti. (YE-
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