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18 Ekim 2020 Pazar günü yayınlandı
Bakan Dönmez: “Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı”

Bakan Dönmez: “Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı”

- Fatih gemisi genel detay

( ANKARA ) - ANKARA

Sosyal Medya Robot 


- Enerji Bakanı Fatih Dönmez, yerli su altı robotu Kaşif’in, Fatih sondaj gemisinde göreve başladığını duyurdu. Enerji Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi: “Yerli su altı robotumuz Kaşif, Fatih'te görevine başladı.
Denizlerdeki yeni elimiz ve gözümüz olan Kaşif, 3 bin metreye kadar deniz sondaj faaliyetlerimizde video verilerini ana kumandaya aktaracak, mekanik işleri yapacak.”
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