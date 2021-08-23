Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür etti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Sinop, Bartın ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür etti. Bakan Dönmez, “Tüm karanlıklar aydınlığa, gece gündüze dönüşür yeter ki bir olalım, birlikte olalım” ifadelerini kullandı.

