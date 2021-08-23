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Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür
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23 Ağustos 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür

Bakan Dönmez'den sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür

Bakan Dönmez'den mesaj

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya Sel Felaketi Aydın Felaket Aydın 


- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür etti.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, Sinop, Bartın ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinden sonra elektrik dağıtım hatlarında çalışan personele teşekkür etti. Bakan Dönmez, “Tüm karanlıklar aydınlığa, gece gündüze dönüşür yeter ki bir olalım, birlikte olalım” ifadelerini kullandı.
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