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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Dönmez’den 'Kanuni Sondaj Gemisi' paylaşımı

Bakan Dönmez’den 'Kanuni Sondaj Gemisi' paylaşımı

Paylaşımdan görüntü

( ANKARA ) ANKARA

Akkale 


- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kanuni sondaj gemisinin, Çanakkale Boğazı'nda Şehitler Abidesi'ni selamlayıp Haydarpaşa Limanı'na ulaştığını açıkladı.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "13 Ekim'de Mersin'den yola çıkan Kanuni sondaj gemimiz, Çanakkale Boğazı'ndan 'Şehitler Abidemizi' selamlayarak çıktı. Bugün Haydarpaşa Limanı'na ulaştı. Gemimiz, boğaz geçiş hazırlıkları ve kule sökümünün ardından demir alacak. Hedefimiz, yeni keşifler, yeni müjdeler" ifadelerini kullandı.
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