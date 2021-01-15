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15 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Bakan Dönmez’den kamu spotu paylaşımı

Bakan Dönmez’den kamu spotu paylaşımı

Bakan Dönmez'in resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım

( ANKARA ) ANKARA

Buzdolabı Sosyal Medya Çerikli Erimli Enerji Tasarrufu 


- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez resmi Twitter hesabından kamu spotu içerikli bir video paylaştı. Bakan Dönmez paylaşımda, ”Enerjimizi verimli kullanmak her zaman aklımızda bulunsun” dedi.
Bakan Dönmez resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Aklında ise kazanan sen olursun” başlığıyla enerji tasarrufu içerikli bir kamu spotu paylaştı. Paylaşımda enerji verimli buzdolabı almanın yeterli olmadığı onu verimli kullanmanın gerektiği vurgulandı. Paylaşımda klimaların ideal oranda çalıştırılıp enerjiyi boşa harcamamak ve yakın yerlere arabayla gidilmemesi gibi enerji tasarrufu yöntemlerine dikkat edilmesi vurgulandı.
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