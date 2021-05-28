Bakan Dönmez, Aydın’ın enerji kaynaklarını değerlendirdi

-Bakan Dönmez açıklamalar



( AYDIN )- “Belediye başkanları doğalgaz çalışmalarına destek vermeli” AYDIN



- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Aydın ziyareti kapsamında katıldığı Enerji Koordinasyon Toplantısı’nda Aydın’ın enerji kaynaklarını değerlendirdi. Bakan Dönmez, doğalgaz çalışmalarına belediye başkanlarının destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Dönmez Aydın Valiliği ziyaretinin ardından, Aydın Ticaret Odası’nda Enerji Koordinasyon Toplantısı’na katıldı.

Bakan Dönmez toplantı sonunda basın mensuplarına Aydın’ın enerji kaynakları ve yapılan yatırımlar hakkında bilgilendirmede bulundu. “Aydın’da bu yıl 400 milyonluk enerji yatırımı yapılacak" Aydın’da enerji alanında koordinasyon toplantısı yapma imkanı bulduklarını belirten Bakan Dönmez, “Geçmişe baktığımızda 2 binli yıllara gittiğimizde Aydın’da enerji alanında 9.2 Milyonluk bir yatırım yapılırken, geçtiğimiz yıl bu rakam 460 milyon lira seviyesine çıkmış. Toplam 18 yıllık süreçte bu alanda yaptığımız yatırımların tutarı da 4,66 milyar lira olmuş. Bu yılda inşallah yaklaşık 400 milyonluk bir yatırım söz konusu olacak. Bunun 300 milyonluk kısmı elektrik dağıtım şebekeleri ile alakalı, diğeri de doğalgaz yatırım şirketi tarafından yapılacak bir yatırım var. Aydın elektrik üretiminde de ciddi bir potansiyel barındıran bir şehrimiz. İlimizde lisanssız santraller dahil 1492 megavatlık kurula güce sahibiz. Hali hazırda çalışan 203 santralimiz var. 83 megavat güce sahip rüzgar santralimiz, 63 megavat kurulu güce sahip 4 adet jeotermal enerji santrali, yine 55 megavatlık bir termik santralimiz var. Ve toplamda da 3 adet biokütle ile birlikte 26 megavatlık 1 adet hidroelektrik olmak üzere neredeyse, ulusal anlamda elektrik ürettiğimiz kaynakların az ya da çok bir karşılığını bu kentimizde görebiliriz” dedi.

“Belediye başkanları destek olmalı” Aydın’da doğalgaz çalışmalarına yerelde belediye başkanlarının destek vermesi gerektiğini ifade eden Bakan Dönmez, “Aydın ilimize 2011 yılında doğalgaz getirildi.

Bugün itibari ile 100 bin doğalgaz kullanan abonemiz var. Bakıldığında ilimizin 4’ te biri doğalgaza ulaşmış. Diğer ilçelerimizden de doğalgaz taleplerini değerlendiriyoruz. Arkadaşlarımıza talimatları verdik. Doğalgazın ilçelerimize gelebilmesi için belediye meclislerinde karar alınması gerekiyor. maalesef bazı belediyelerimiz bu konuda çekinden duruma girmişler. Bu altyapı hizmetine belediye başkanlarımızın bunun öncüsü olmak durumundalar. Köstek değil, destek olmaları lazım. Merkez nüfusu 20 binin üzerinde olan doğalgaz kullanmayan Didim içinde BOTAŞ programa alacak inşallah, çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki 2, 3 yıl içinde 5-6 ilçemize daha doğalgaz getirmiş olacağız. Yeraltı kaynakları açısından potansiyeli var, Aydın’ın. Aydın’da kömür başta olmak üzere diğer maden kaynaklarının da tespit etmiş bulunmaktayız. Bunları da çevreye azami dikkat etmek kaydıyla, üzerinde durmak gerekiyor” şeklinde konuştu.



