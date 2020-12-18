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18 Aralık 2020 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ukrayna Başbakanı Şmihal ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu ve Bakan Akar, Ukrayna Başbakanı Şmihal ile görüştü

Görüşmeden detay

( KİEV ) KİEV

Toplantı Büyükelçiler Başkent Forma 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Başbakanı Başbakanı Denis Şmihal tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 9. Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısına yönelik hazırlıkları ele almak amacıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev’e dün akşam saatlerinde gelmişti. Bakan Çavuşoğlu ve Akar, bugünkü temasları kapsamında Ukrayna Başbakanı Başbakanı Denis Şmihal tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu ve Akar, Kiev ziyaretleri kapsamında mevkidaşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek 2+2 formatındaki toplantıya ve Ukrayna büyükelçiler toplantısına da katılacak.
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