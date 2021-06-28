Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı’na katıldı. Bakan Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
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