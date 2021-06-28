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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Ürdünlü mevkidaşı Safadi ile bir araya geldi

Çavuşoğlu ve Safadi görüşmesinden detay görüntüler

( ROMA ) ROMA

Toplantı Afad Başkent İtalya 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Bakan Çavuşoğlu, toplantı kapsamında Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi ile bir araya geldi.
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