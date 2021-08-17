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- Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü
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17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü

Karşılama

Başkent 

-İkili görüşme
-Heyetlerarası

( AMMAN ) AMMAN

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile bir araya geldi. Ürdün'ü ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Amman’da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile görüştü. Çavuşoğlu, ikili görüşmenin ardından mevkidaşı es-Safedi ile birlikte heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.
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