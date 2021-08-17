- Bakan Çavuşoğlu Ürdünlü mevkidaşı es-Safedi ile görüştü

-İkili görüşme

-Heyetlerarası



( AMMAN ) AMMAN



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile bir araya geldi. Ürdün'ü ziyaret eden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, başkent Amman’da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında, Ürdün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile görüştü. Çavuşoğlu, ikili görüşmenin ardından mevkidaşı es-Safedi ile birlikte heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi.

