- Bakan Çavuşoğlu, Ürdün’de Salt Türk Şehitliği’ni ziyaret etti

-Çelenk bırakma

-Hatıra defterini imzalama

-Şehitlerin hatırasına yapılan temsili kabri ziyaret

-Müze ziyareti

-Anıtın önünde fotoğraf çektirme



( AMMAN ) AMMAN



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün ziyareti kapsamında Salt Türk Şehitliği’ni ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile düzenlediği ortak basın toplantısının ardından başkentin batısında bulunan Salt kentine gitti. Çavuşoğlu, I. Dünya Savaşı’nda Salt cephesinde şehit düşen askerlerin bulunduğu Salt Türk Şehitliği’ni ziyaret ederek, çelenk bıraktı. Hatıra defterini imzalayan Çavuşoğlu, şehitlerin hatırasına yapılan temsili kabri de ziyaret etti. Bakan Çavuşoğlu daha sonra, Osmanlı birliklerinin bölgedeki kahramanlıklarını anlatan fotoğraflar ve dönemin askerlerinin giydiği üniforma ve kullandığı teçhizatın sergilendiği şehitliğin yanındaki müzeyi gezdi. Çavuşoğlu, şimdiye kadar kimlikleri tespit edilen şehitlerin isimlerinin yazılı olduğu anıtın önünde fotoğraf çektirdi.

