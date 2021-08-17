- Bakan Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Khasawneh ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün Başbakanı Bisher Khasawneh ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün'ün başkenti Amman’da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında Ürdün Başbakanı II. Abdullah Bisher Khasawneh ile görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu Ürdün ziyareti kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile ikili ve heyetlerarası görüşmenin ardından Ürdün Kralı II. Abdullah ile de bir araya gelmişti.

