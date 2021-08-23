- Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da zirve öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’da Uluslararası Kırım Platformu’nun Kuruluş Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de düzenlenen Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi öncesi aile fotoğrafı çekimine katıldı. Bakan Çavuşoğlu buradaki temasları kapsamında Karadağ Dışişleri Bakanı Djordje Raduloviç ile bir araya geldi.
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