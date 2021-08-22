Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Dünya
- Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da

- Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna’da

Çavuşoğlu karşılama

( KİEV ) KİEV

Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Kırım Platformu’nun Kuruluş Zirvesi’ne katılmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yarın düzenlenecek Uluslararası Kırım Platformu Kuruluş Zirvesi’ne katılmak üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Bakan Çavuşoğlu’nu havalimanında Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Stratejik Sanayiler Bakanı Oleg Uruskiy karşıladı.
İlgili Foto Galeriler
Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...Paris'te şiddetli patlama! Çok sayıda yaralı var...
Meksikadaki Depremden İlk KarelerMeksikadaki Depremden İlk Kareler
Ünlüler Ankara'daki Terörü LanetlediÜnlüler Ankara'daki Terörü Lanetledi
İran'da Kayak Sezonu Başladıİran'da Kayak Sezonu Başladı
Osmanlıspor'da Beşiktaş Maçı HazırlıklarıOsmanlıspor'da Beşiktaş Maçı Hazırlıkları
Antalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldıAntalya Yozgat Tanıtım Günleri fuarı açıldı
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı