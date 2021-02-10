- Bakan Çavuşoğlu: “Türkiye, Körfez bölgesinin birlik, refah ve güvenliğini destekliyor”

-Çavuşoğlu ve Umman Dışişleri Bakanı konuşma



( MUSKAT ) MUSKAT



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Körfez bölgesindeki birlik, refah ve güvenliği desteklediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri turunun ikinci durağı olan Umman’da mevkidaşı Seyid Bedr bin Hamad El Busaidi ile heyetlerarası görüşme gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu ve Busaidi görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ummanlı mevkidaşı Busaidi ile açık ve dürüst bir görüşme gerçekleştirdiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Pandemiye rağmen siyasi, ekonomik, ticari ilişkilerimizi daha da geliştirme konusunda mutabık kaldık" dedi.

Bölgesel ve uluslararası konular hakkında fikir alıverişinde bulunduklarını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, "Umman'ın bölgedeki anlaşmazlıkların barışçıl çözümüne yönelik çabalarına önem veriyoruz. Türkiye olarak Umman'a destek vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"Bugün ayrıca geçtiğimiz ay gerçekleştirilen Körfez Arap Ülkeleri İşbirliği Konseyi’nin (KİK) ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdik” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, “Dün Kuveyt'teydim. Yarın Katar'ı ziyaret edeceğim. Türkiye KİK'in stratejik ortağıdır. KİK ülkeleri ve bölgedeki diğer ülkeler arasındaki normalleşmeyi memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye körfez bölgesinin birlik, refah ve güvenliğini destekliyor" dedi.

Ummanlı mevkidaşıyla aynı zamanda Filistin meselesi, Libya'daki durum, Suriye ve Yemen konularını da görüştüklerini kaydeden Çavuşoğlu, Umman ile Türkiye'nin bölgesel konularda aynı görüşe sahip olmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.





loading...