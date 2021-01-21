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21 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky İle Görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky İle Görüştü

Çavuşoğlu ve Lagodinsky görüşmesi

( BRÜKSEL ) - Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky ile görüştü BRÜKSEL

Misyon Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelmişti. Çavuşoğlu, Brüksel’deki temaslarına Avrupa Parlamentosu (AP) ile başlayarak, Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve AP Milletvekili Ryzsard Czarnecki ile görüşmüştü. Czarnecki ile görüşmesinin ardından Çavuşoğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky tarafından kabul edildi.
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