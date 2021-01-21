- Bakan Çavuşoğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Lagodinsky İle Görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile görüşmeler yapmak üzere dün akşam saatlerinde Belçika’nın başkenti Brüksel’e gelmişti. Çavuşoğlu, Brüksel’deki temaslarına Avrupa Parlamentosu (AP) ile başlayarak, Türkiye Dostluk Grubu Başkanı ve AP Milletvekili Ryzsard Czarnecki ile görüşmüştü. Czarnecki ile görüşmesinin ardından Çavuşoğlu, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eşbaşkanı Sergey Lagodinsky tarafından kabul edildi.



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