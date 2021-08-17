-Çavuşoğlu'nun açıklamaları



( AMMAN ) - Bakan Çavuşoğlu: "Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz" AMMAN



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ürdün'de düzenlenen basın toplantısında, Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle beraber Kabil'de de bir boşluk oluştuğunu ifade ederek, "Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Ürdün'ün Ürdün'ün başkenti Amman'da temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Amman'da Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman es-Safedi ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, açıklaması sırasında Afganistan'daki gelişmelere değinerek "Kardeşim Ayman'ın da söylediği gibi Afganistan’da gelişmeler hızlı bir şekilde gerçekleşti Özellikle son haftalarda Amerika’nın da çekilmesiyle Taliban’ın tüm şehirlerde ilerlediğini gördük. Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesiyle beraber Kabil'de de bir boşluk oluştu ve Taliban Kabil'e de girdi. Yani şu anda ülkenin de farklı olarak kontrolü de facto olarak ele geçirmiş durumda. Biz tüm taraflarla diyaloglarımızı sürdürüyoruz Taliban dahil. Aynı şekilde daha önce müzakereleri sürdüren doktor Abdullah Abdullah, Karzai gibi önemli şahsiyetler halen Kabil'deler ve Taliban'la görüşme hazırlıklarını yapıyorlar. Burada özellikle Katar’ın da rolünü takdirle karşıladığımızı söylemek isterim. Şu anda bu gelişmeden dolayı bazı bölgelerde özellikle havaalanı bölgesinde bir panik var. Dün havaalanında bizi üzen bazı görüntüler oldu, sivillerin havaalanına girmesi ve piste uçakların önüne gitmesiyle maalesef bazı kardeşlerimiz vefat etti" açıklamasını yaptı. "Tahliyeler devam edecek"Ülkeden ayrılmak isteyenlerin de güvenli bir şekilde ayrılması için gereğinin yapıldığını sözlerine ekleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biz havaalanında biliyorsunuz askeri tarafının yönetimini ve güvenliğini üstlenmiş durumdayız. Orada Amerika, İngiltere gibi bazı kardeş ülkelerin de askeri güçleri var. Burada 1-2 gün içerisinde güvenlik tamamen tesis edildikten sonra bu tahliyeler devam edecek. Türkiye olarak sadece vatandaşlarımız değil, diğer ülkelerin de tahliyesine de yardımcı oluyoruz. Çok sayıda Dışişleri Bakanı ile görüştük. ABD ile de işbirliği yapıyoruz. Dün akşam Tony Blinken ile de görüştük. Esas bundan sonra nasıl bir Afganistan bizi bekliyor, neler yapabiliriz? Türkiye olarak bugüne kadar Afganistan'ın istikrarı, barışı ve ekonomik kalkınması için en çok destek veren ülkelerin başındayız. Hiçbir zaman da muharip güç göndermedik Afganistan'a, havaalanındaki mevcudiyetimiz, havalanının güvenliği ve işletmesini de yürütüyorduk. Geçiş döneminde nasıl bir yönetim olacak, kimler olacak. Bunların hepsini görüşeceğiz. Ama öncelikle ülkenin bir sakinleşmesi lazım. Şu ana kadar Taliban'ın verdiği mesajları da olumlu karşıladığımızı söylemek isteriz. Gerek yabancılara gerek diplomatik misyonlara gerekse kendi halikına yönelik. Umarım eylemlerde de bunları görürüz. Biz Türkiye olarak kardeş Afganistan'ın ekonomik kalkınmasını, istikrarını barışını, huzurunu desteklemeye devam edeceğiz" dedi.



