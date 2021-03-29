- Bakan Çavuşoğlu, Tacikistan'daki Türk vatandaşları ile bir araya geldi



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan’da burada yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan’da temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, resmi temaslarının ardından Tacikistan’da yaşayan Türk vatandaşları ile bir araya gelerek çay içti.



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