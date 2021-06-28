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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Singapurlu mevkidaşı Balakrishnan ile görüştü

Çavuşoğlu ile Balakrishnan görüşmesi

( ROMA ) ROMA

Aşı Başkent İtalya 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Singapurlu mevkidaşı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı’na katıldı.
Toplantı kapsamında ikili görüşmelerine devam eden Çavuşoğlu, Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya geldi. Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler, bölgesel konular ve aşı sertifikalarının karşılıklı olarak tanınması konuları ele alındı.
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