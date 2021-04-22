- Bakan Çavuşoğlu: “Romanya, Balkanlar'daki en önemli ortaklarımızdan biri”

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( BÜKREŞ ) BÜKREŞ



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Romanya, Balkanlar'daki en önemli ortaklarımızdan biri" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, Polonya ve Romanya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı'na katılmak ve ikili temaslarda bulunmak üzere Romanya’nın başkenti Bükreş'e gelmişti. Çavuşoğlu Bükreş temasları kapsamında Romanya Dışişleri Bakanı Bogdan Aurescu ile görüşmesinin ardından Türkiye-Romanya Stratejik Ortaklık Bildirisinin Kabulünün 10. Yıldönümü Konferansı'na katıldı.

Çavuşoğlu burada yaptığı konuşmada, “Türkiye ve Romanya bölgesel güvenlik konusunda ortak bir anlayışa sahip, güneydoğu Avrupa’da barış ve stabilitenin sağlanması. Doğu Avrupa ve Karadeniz’de barışı sağlayan ülkeler arasında yer alıyoruz. Bölgesel platformlarda güçlü işbirliklerimiz var. NATO şemsiyesi altında dayanışmamızı da arttırıyoruz. Zaman Türkiye’nin Romanya’nın NATO adaylığı konusunda desteklemesi konusunda haklı olduğunu gösterdi” dedi.

Üçlü toplantı kapsamında Romanya’nın yanı sıra Polonya ile de işbirliğinin arttığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, “Ülkelerin anlaşmalardan fazlası olduğu hisleri ile Romanya kalbimizde kendi özel kardeşlik yerine sahip. Romanya, Balkanlardaki en büyük ortaklarımızdan biri, ticaret hacmimiz 6.6 milyar dolara ulaştı. Ticaret hacmi hedefimiz ise 10 milyar dolar. Türkiye Romanya’daki en büyük yabancı yatırımcılar arasında yer alıyor, burada kayıtlı 15 binden fazla Türk firması var ve toplam yatırımları 7 milyar doları geçiyor” ifadelerini kullandı. Romanya’nın Türk ve diğer uluslararası firmalara çok sayıda fırsatlar sunduğunu belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasındaki güçlü iletişime de vurgu yaparak Türkiye’nin Romanyalılar tarafından tatil ve turizm için tercih edilmesinin tesadüf olmadığını söyledi.



Romanya’daki Tatar Türkleri’nin ülke ile bütünleşmesinden memnun olduklarını ifade eden Çavuşoğlu, “Romanya ile 10 yıl önce stratejik ortaklığımız başladı.

Bugün uluslararası sistem giderek büyürken bazıları her ülkenin tek başına hareket etmesi gerektiğini söylüyor. Bizim stratejik ortaklığımız onların yanıldığını kanıtlıyor. Dostça ilişkiler ile ülkeler arasında daha derin ve sağlam işbirlikleri kurulabilir” diye konuştu.

Çavuşoğlu konuşmasının ardından soruları yanıtladı. Karadeniz’de bulunan hidrokarbon yataklarına değinen Çavuşoğlu, “Biz enerji kaynaklarını sadece Karadeniz’de değil, Doğu Akdeniz’de de işbirliği alanlarından biri olarak görüyoruz. Bu nedenle çok sayıda ülkenin katılacağı Doğu Akdeniz Konferansı düzenlenmesini teklif ettik. Karadeniz’de çok taraflı bir anlaşmamız ve sınırlarımız var, bu kapsamda tüm taraflar Karadeniz’de kendi faaliyetlerini yürütebiliyor” ifadelerini kullandı. Türkiye’nin yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınla mücadelede Romanya’ya destek olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, salgın nedeniyle seyahate yönelik bazı kısıtlamalar uygulandığını söyledi.



Geçtiğimiz yıl Türkiye’nin ‘güvenli turizm’ konseptini geliştirdiğini dile getiren Çavuşoğlu, bu kapsamda sadece otel ve restoranlarda değil, havalimanı ve ulaşım konularında da turistlere kolaylık sağlandığını ifade etti.

Geçtiğimiz yıl Almanya ile bu tür bir anlaşma yapıldığını ve çok sayıda Alman turistin ülkeye geldiğini belirten Çavuşoğlu, Türkiye’nin Romanya ile de benzer bir işbirliği kurmaya hazır olduğunu söyledi.







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