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27 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Roma’da Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

- Bakan Çavuşoğlu, Roma’da Kanadalı ve Litvanyalı mevkidaşları ile bir araya geldi

-Çavuşoğlu’nun Garneau ile görüşmesinden detay

Terör Toplantı Başkent İtalya Terör Örgütü 

-- Çavuşoğlu’nun Landsbergis ile görüşmesinden detay

( ROMA ) ROMA

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau ve Litvanya Dışişleri Bakanı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu ve Suriye konulu kısıtlı katılımlı Bakanlar toplantıları için İtalya’nın başkenti Roma’ya geldi. Çavuşoğlu, Kanadalı mevkidaşı Marc Garneau ve Litvanyalı mevkidaşı Gabrielius Landsbergis ile bir araya geldi.
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