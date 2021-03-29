- Bakan Çavuşoğlu, Pakistanlı mevkidaşı Kureyşi ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında geldiği Tacikistan’da Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret için geldiği Tacikistan’da temaslarını sürdürüyor. Hindistanlı mevkidaşı Subrahmanyam Jaishankar ile bir araya gelen Çavuşoğlu sonrasında Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı.



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