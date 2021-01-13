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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’da Türk Vakfı’nın Statüsü Ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Zaptını İmzaladı

- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’da Türk Vakfı’nın Statüsü Ve Faaliyetlerine İlişkin Mutabakat Zaptını İmzaladı

Mutabakat zaptı imzalandı

(İSLAMABAD) - Bakan Çavuşoğlu, Pakistan’da Türk Vakfı’nın statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı İSLAMABAD

İslamabad Açılış Töreni İslam Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan’da Türk Vakfı’nın statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında geldiği Pakistan’ın başkenti İslamabad’daki temaslarını sürdürüyor. Çavuşoğlu, bugünkü temasları kapsamında Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi tarafından kabul edilmesinin ardından Pakistanlı mevkidaşı Şeyh Mahmud Kureyşi ile bir araya geldi. Çavuşoğlu daha sonra Pakistan’daki Türkiye Maarif Vakfı’nın statüsü ve faaliyetlerine ilişkin mutabakat zaptını imzaladı. Çavuşoğlu’nun Pakistan temasları kapsamında Karaçi Başkonsolosluğunun yeni binasının açılış törenine katılması bekleniyor.
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