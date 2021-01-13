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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı Khan ile görüştü

Görüşmeden detay

(İSLAMABAD) İSLAMABAD

İslamabad İslam Bakanlık 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Başbakanı İmran Khan ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslamabad temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Arif Alvi tarafından kabul edilen ve daha sonra Pakistanlı mevkidaşı Şeyh Mahmud Kureyşi ile görüşen Bakan Çavuşoğlu daha sonra Pakistan Başbakanı İmran Khan ile görüştü. Başbakanlık konutunda gerçekleştirilen görüşmede iki ülke ilişkileri ve küresel konular ele alındı. Görüşmede Pakistan Dışişleri Bakanı Şeyh Mahmud Kureyşi de hazır bulundu.
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