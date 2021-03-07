- Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan'ın tarihi Hive kentini ziyaret etti

-Çavuşoğlu gazetecilere açıklama

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( TAŞKENT ) TAŞKENT



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan ziyareti kapsamında tarihi Hive kentini ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Asya ziyaretinin 2’inci durağı Özbekistan’da tarihi Hive kentini gezdi. Hive kentindeki surlarla çevrili eski şehir yerleşkesi İçan Kale’yi ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, yetkililerden bilgi aldı. Çavuşoğlu, mavi, turkuaz ve sarı tonların kullanıldığı çinilerle süslenmiş Kalta Minor’u (Kısa Minare) ziyaret ettikten sonra yine aynı bölgedeki Cuma Camii ve Köhne Ark’ı (Eski Saray) gezdi. Çavuşoğlu ayrıca Pehlivan Mahmud Türbesi’ni ziyaret edip dua etti. Bakan Çavuşoğlu gazetecilere yaptığı açıklamada, “Özbekistan ziyaretimize Türk dünyasının kültür başkenti Hive’den başlamaktan büyük mutluluk duyduk. Gerçekten buraya gelince sadece ben değil tüm arkadaşlarımızla beraber çok etkilendik. Atalarımızın geçmişiyle ilgili burada gerçekten kıymetli eserler var. Özbekistan’ın tarihi ve kültürü hakkında çok önemli bilgiler edindik. Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev’e çok teşekkür ediyorum” dedi.

Yöresel ekmek ve yiyecek içeceklerden de kendilerine ikram edildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Buradan Buhara’ya oradan Semerkand’a daha sonra Taşkent’e geçip resmi görüşmelerimizi orada yapacağız” diye konuştu.

Özbekistan ile Türkiye arasında ilişkilerin çok iyi bir noktaya geldiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Kültür, ekonomi, turizm, sosyal-kültürel, eğitim, tarım her alanda ilişkilerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Ayrıca, Türk dünyasının birliği için de birlikte çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Mescit, cami ve minarelerin tarihi hakkında da bilgiler aldığını kaydeden Bakan Çavuşoğlu, “Kalenin içine girdiğim andan itibaren her bir eser bizi çok etkiledi. Tabi türbeye giderek duamızı ettik” dedi.

Bakan Çavuşoğlu Özbekistan’daki resmi temasları kapsamında, ülkenin Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyayev, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Serdar Umurzakov ile görüşecek. Bakan Çavuşoğlu’nun, Türkiye-Özbekistan Ortak Stratejik Planlama Grubu ikinci toplantısına katılması bekleniyor. Çavuşoğlu, ayrıca Türkiye'nin Semerkant Başkonsolosluğunun açılış törenine katılacak.



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