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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Temon ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Temon ile görüştü

Çavuşoğlu ile Temon'un görüşmesi

( ROMA ) ROMA

Başkent İtalya 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İtalya’nın başkenti Roma’da düzenlenen DEAŞ’la Mücadele Uluslararası Koalisyonu Bakanlar Toplantısı kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor. Singapur Dışişleri Bakanı Vivian Balakrishnan ile bir araya gelen Çavuşoğlu sonrasında Orta Afrika Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Sylvie Baipo Temon ile görüştü. Bakan Çavuşoğlu görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, “Sylvie Baipo Temon’la görüşmemizde kendilerine her türlü desteğe hazır olduğumuzu ifade ettik” dedi.

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