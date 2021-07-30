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( ANTALYA ) Bakan Çavuşoğlu: "Önümüzdeki süreçte Türkiye'de biz burada Antalya'da yangından 42 mahallenin etkilendiğini tespit ettik"-"27 mahalle tahliye edildi, 15 mahalle de kısmen etkilendi"-"Vatandaşalra ihtiyaçlarını ulaştırmak için koordinasyon merkezi oluşturduk. Her 3 mahalleye ayrı birim oluşturduk. Yangın söndürme çalışmaları kadar sonrasında atılacak adımlar da önemli" ANTALYA



- Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu yangınlara ilişkin son duruma için açıklama yapıyor.

