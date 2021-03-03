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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Bakan Çavuşoğlu’nun Müslüm Gürses anısı

Bakan Çavuşoğlu’nun Müslüm Gürses anısı

Bakan Çavuşoğlu Müslüm Gürses anısı

( ANKARA ) ANKARA

Sosyal Medya 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2013 yılında vefat eden ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in 8. ölüm yıl dönümü anısına sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaştı. Bakan Çavuşoğlu, 2013 yılında vefat eden ünlü sanatçı Müslüm Gürses’in 8. ölüm yıl dönümü anısına, uçakta yolculuk yaptığı sırada beraberindekilere Müslüm Gürses’in şarkılarıyla ilgili yaşadığı bir anıyı anlattığı videoyu paylaştı. Bakan Çavuşoğlu’nun, videonun başında Müslüm Gürses’in “Seni Yazdım” şarkısına, “Vay! Müslüm baba” ifadelerini kullanması dikkat çekti. (MH-
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