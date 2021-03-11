Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın 100. Yılı nedeniyle, marşın dünyanın dört bir yanında enstrümanlarla çalındığı görüntüleri paylaştı. Çavuşoğlu, videoyu, sosyal medya hesabından "Dünyanın dört bir yanında; aynı ses, aynı heyecanla! İstiklal Marşı 100 Yaşında" notuyla paylaştı. Ayrıca birçok farklı noktadan çalındığı görülen videoya 24 ülkeden sanatçılar katkı sundu.



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