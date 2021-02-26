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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu’ndan Hırvatistan’ın deprem bölgesine ziyaret

- Bakan Çavuşoğlu’ndan Hırvatistan’ın deprem bölgesine ziyaret

Çavuşoğlu'nun ziyaretinden görüntü

( ZAGREB ) ZAGREB

Geçmiş Olsun Özel Sektör Felaket Deprem Bölgesi Basın Mensupları 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan’a gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında 29 Aralık'ta depremle sarsılan Petrinja’yı ziyaret etti. Mevkidaşı Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grliç-Radman'ın eşlik ettiği Çavuşoğlu, depremden etkilenen bölge halkı ile sohbet etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hırvatistan’ın deprem bölgesine dayanışma ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret kapsamında Başbakan Yardımcısı ve Savaş Gazileri Bakanı Tomo Medved ve Sosyal İşler ve İnsan Haklarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı Boris Miloşeviç ile görüşen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bakan Medved ve Grliç-Radman’la birlikte basın mensuplarına açıklama yaparak, Hırvatistan halkına “geçmiş olsun” dileklerini iletti. Depremlere hazırlıklı olunmasının ve felaketlerin yaşandığı ülkelerle dayanışma sağlanmasının önem taşıdığını ifade eden Bakan Çavuşoğlu, İzmir depreminden sonra Hırvatistan’ın ilk dayanışma sergileyen ülkelerden biri olduğunu, Hırvatistan’da yaşanan depremin ardından Türkiye'nin bölgeye ulaşan ilk ülkelerden biri olmak istediğini, AFAD ve TİKA işbirliğiyle yardımların kısa sürede ulaştırıldığını, bölgede faaliyet gösteren özel sektörün de yardım sağladığını kaydetti.
Çavuşoğlu, deprem sonrasında yeniden inşa konusunda tecrübe paylaşımına her zaman hazır olunduğunun altını çizdi. Bakan Çavuşoğlu, daha sonra burada oluşturulan Kriz Merkezi’nde deprem sonrası yürütülmekte olan çalışmalar hakkında bilgi aldı. 56’sı Türkiye tarafından sağlanan konteyner evlerinin bulunduğu alanı ziyaret eden Çavuşoğlu, konteyner evlerden birinde yaşayacak bir aileyle görüştü. Bakan Çavuşoğlu, son olarak Petrinja Belediye Başkanı Darinko Dumboviç’le depremde hasar gören binaların bulunduğu şehir merkezinde bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu ziyareti çerçevesinde Hırvatistan Cumhurbaşkanı, Başbakanı ve Meclis Başkanı’yla görüşmeler gerçekleştirecek.
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