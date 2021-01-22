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22 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü

GÖRÜŞME DETAY

( BRÜKSEL ) BRÜKSEL

Başkent 


- Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Belçika ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başladı.
Bakan Çavuşoğlu, başkent Brüksel'de bulunan NATO Karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşme gerçekleştirdi.
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