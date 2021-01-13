-Ülke marşı eşliğinde saygı duruşu ve selamlama

-Alvi’nin konuşması

-Nişan takdimi



(İSLAMABAD) - Bakan Çavuşoğlu’na Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi’den “Hilal-e Pakistan” nişanı İSLAMABAD



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, Pakistan Cumhurbaşkanı Dr. Arif Alvi tarafından “Hilal-e Pakistan” nişanı takdim edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2 günlük resmi ziyaret kapsamında dün Pakistan’ın başkenti İslamabad’a geldi. Çavuşoğlu’na resmi temasları kapsamında başkentte “Hilal-e Pakistan” nişanı takdim edildi. Ülkenin resmi marşı eşliğinde saygı duruşu ve askerlerin, Çavuşoğlu’nu selamlaması ile başlayan törende Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi başta olmak üzere çok sayıda üst düzey davetli de yer aldı. Alvi törende yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu’nun insani diplomasi anlayışı ile uluslararası barış ve güvenliğe katkıda bulunduğunu vurgulayarak, Türkiye ve Pakistan arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yaptığı önemli katkılar için Çavuşoğlu’na “Hilal-e Pakistan” nişanını takdim etmekten mutluluk duyduklarını söyledi.







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