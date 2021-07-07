- Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Estonyalı mevkidaşı Eva-Maria Liimets ile görüşmesinin ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konulardaki işbirliği ele alındı.

