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- Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü
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7 Temmuz 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu ve Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto görüşme

( VILNIUS ) VILNIUS

Aria Başkent 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün akşam saatlerinde geldiği Litvanya’nın başkenti Vilnius'da temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Estonyalı mevkidaşı Eva-Maria Liimets ile görüşmesinin ardından Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konulardaki işbirliği ele alındı.
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