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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban’la görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Orban’la görüştü

Orban tarafından karşılanma

Başkent 

-Orban, Szijjarto ile manzaranın izlenmesi
-Toplantı
-YK

( BUDAPEŞTE ) BUDAPEŞTE

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu ziyareti kapsamında Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile görüştü. Çavuşoğlu, daha sonra ülkenin Başbakanı Viktor Orban tarafından kabul edildi.
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