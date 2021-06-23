-Libya Dışişleri Bakanı ile görüşme

-Libya Başbakanı Dibeybe ile görüşme

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( BERLİN ) - Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Dibeybe ile görüştü- Çavuşoğlu, İkinci Berlin Konferansı’na katılmak üzere Berlin'de BERLİN



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya konulu İkinci Berlin Konferansı’na katılmak üzere geldiği Berlin'de Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Libyalı mevkidaşı Necla Manguş ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya’nın eş-başkanlığında Berlin’de düzenlenecek Libya konulu İkinci Berlin Konferansı’na katılmak üzere Almanya'ya geldi. Başkent Berlin'de temaslarına başlayan Bakan Çavuşoğlu, Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ve Libya Dışişleri, Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Manguş ile görüşme gerçekleştirdi. Libya konulu İkinci Berlin Konferansı’nda, Libya’da 24 Aralık’ta seçimlerle sonuçlanacak siyasi sürecin ilerleyişinin ele alınması bekleniyor.

