Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti

- Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti

Çavuşoğlu'nun alanda Türk yetkililerle görüşmesi

Yurt Dışı Dolar Milyar Dolar Petrol Trol 

-detaylar

(KUVEYT) KUVEYT

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt ziyareti kapsamında, çalışmaları Türk firması tarafından yürütülen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri turunun ilk ayağı olan Kuveyt'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 2017’de atılan ve çalışmaları Türk Limak firması tarafından yürütülen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti. Kuveyt’in petrol sektörü haricindeki en büyük yatırımı olan 4.4 milyar dolarlık söz konusu proje aynı zamanda Türk firmalarının da yurt dışında kazandığı en büyük ihale olarak biliniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…Çin Bunu Da Yaptı! Dünyayı Kopyalayacaklar…
Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...Dünyanın En İlginç Yeri! Şaşıracaksınız...
Kan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu AçıklayamadıKan Donduran Selfie Fotoğrafı! Kimse Ne Olduğunu Açıklayamadı
Corona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 ÜlkeCorona Virüs Vakasının Tespit Edilmediği 9 Ülke
Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!Koronavirüste Dünya Çaresiz! Ölü Sayısı Binler!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı