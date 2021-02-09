- Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti

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(KUVEYT) KUVEYT



- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt ziyareti kapsamında, çalışmaları Türk firması tarafından yürütülen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri turunun ilk ayağı olan Kuveyt'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 2017’de atılan ve çalışmaları Türk Limak firması tarafından yürütülen Kuveyt Uluslararası Havalimanı Ana Terminali inşaatını ziyaret etti. Kuveyt’in petrol sektörü haricindeki en büyük yatırımı olan 4.4 milyar dolarlık söz konusu proje aynı zamanda Türk firmalarının da yurt dışında kazandığı en büyük ihale olarak biliniyor.



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