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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu Kuveyt Emiri Es-Sabah tarafından kabul edildi

- Bakan Çavuşoğlu Kuveyt Emiri Es-Sabah tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu'nun Kuveyt Emiri Es-Sabah tarafından kabulü

Alışveriş Uluslararası 

-detay
-Çavuşoğlu'nun Veliaht Prens ile bir araya gelmesi
-detay

(KUVEYT) KUVEYT

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından kabul edildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri turunun ilk ayağı olan Kuveyt'te temaslarına başladı.
Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından kabul edildi. Çavuşoğlu daha sonra Kuveyt Veliaht Prensi Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'teki temaslarının ardından Umman ve Katar’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek. Çavuşoğlu, söz konusu ziyaretleri çerçevesinde mevkidaşlarıyla ve diğer üst düzey yetkililerle temaslarda bulunacak. Ziyaretler vesilesiyle gerçekleştirilecek görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınması, bölgesel ve uluslararası meselelerde görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Çavuloğlu'nun ziyaretleri kapsamında ayrıca, bu ülkelerdeki Türk iş adamlarıyla bir araya gelmesi bekleniyor.
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