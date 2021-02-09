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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu Kuveyt Başbakanı Sabah ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu Kuveyt Başbakanı Sabah ile görüştü

Bakan Çavuşoğlu Kuveyt Başbakanı tarafından kabul edilmesi

Sosyal Medya Erimli 

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-Bakan Çavuşoğlu Kuveyt Meclis Başkanı görüşme
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(KUVEYT) KUVEYT

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuveyt’teki resmi temasları kapsamında ülkenin Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ile görüştü. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Körfez ülkeleri turunun ilk ayağı olan Kuveyt'te temaslarını sürdürüyor. Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ve Veliaht Prens Şeyh Mişaal Al-Ahmad el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile de bir araya geldi. Çavuşoğlu sonrasında Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamad es-Sabah ve Kuveyt Ulusal Meclisi Başkanı Marzouq Ali Al-Ghanim ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi. Bakan Çavuşoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah’la görüşmesinin verimli geçtiğini belirterek, “Yeni oluşacak kabineyle yakın çalışmayı arzu ediyoruz. Ticaret hacmimizi pandemiye rağmen muhafaza ettik. Türk inşaat firmalarının Kuveyt’te önemli projeler üstlenmesi memnuniyet verici” ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Kuveyt'teki temaslarının ardından Umman ve Katar’a resmi ziyaretler gerçekleştirecek.
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