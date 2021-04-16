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16 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
- Bakan Çavuşoğlu, KKTC’de siyasi parti liderleri ile görüştü

- Bakan Çavuşoğlu, KKTC’de siyasi parti liderleri ile görüştü

Toplantıdan detay

( LEFKOŞA ) LEFKOŞA

Toplantı Siyasi Parti 


- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve mecliste yer alan siyasi parti liderleri ile yuvarlak masa toplantısına katıldı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, KKTC’ye yaptığı resmi ziyaret kapsamında temaslarına devam ediyor. Bakan Çavuşoğlu temasları kapsamında, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile baş başa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirdi. Çavuşoğlu sonrasında, Cumhuriyet Meclisinde temsil edilen siyasi parti liderleri ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile yuvarlak masa toplantısına katıldı.

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