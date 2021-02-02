- Bakan Çavuşoğlu KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ziyaretinin ikinci gününde temaslarına başladı. Bakan Çavuşoğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile başbaşa görüşme gerçekleştirdi. Çavuşoğlu ve Tatar'ın başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.
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